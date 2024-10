Napoli, oggi incontro con l’entourage di Kvaratskhelia per decidere sul futuro

Napoli, fissato oggi l’incontro con gli agenti di Kvaratskhelia

Dopo la grande vittoria contro il Milan di ieri al Meazza, i dirigenti del Napoli incontreranno oggi l’entourage di Kvaratskhelia per parlare del futuro in maglia azzurra del georgiano. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, nel corso della giornata le parti inizieranno nuovamente i colloqui per il prolungamento del contratto. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“Sarà l’occasione per il braccio destro di De Laurentiis per provare a ribadire la posizione del patron che non vuole un braccio di ferro, vuole tenere il georgiano e lo vuole felice. Jugeli ha tra le mani l’offerta faraonica del Psg e non è escluso che sul tavolo venga messa anche la voglia di Kvaratskhelia di lasciare la serie A. Con questi presupposti sotto traccia è stato già mandato un messaggio forte alla società: per meno di 8 milioni, Kvara non firma il prolungamento. Ovviamente in queste vicende tutto può mutare in fretta. Allo stato attuale, però, radio-mercato ha colto il segnale di una sua possibile (e clamorosa) voglia di trasferimento a fine stagione. A meno che l’offerta di De Laurentiis, oggi, non sbaragli la concorrenza”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lukaku, non se ne perde uno contro il Milan: sesta rete in sei incroci

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scontro tra titani a Che Tempo Che Fa: Guardiola e Baggio insieme