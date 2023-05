Calciomercato, Kamada vicino al Milan: i dettagli

Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte Daichi Kamada sarebbe stato accostato al Milan. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse da parte del Napoli nei suoi confronti: il club azzurro aveva avuto modo di notarlo soprattutto durante lo scontro diretto di Champions League contro i tedeschi. A quanto pare però tra il giocatore giapponese ed il club rossonero ci sarebbe già un principio di accordo verbale.

La notizia è stata riportata da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il proprio profilo Twitter.

Di seguito le sue parole:

“C’è accordo verbale in linea di principio, società ottimista ma attenta fino alla firma. Tra le offerte europee, Kamada ha scelto il Milan. Il contratto sarà valido fino a giugno 2028, come da Patrick Berger. Medico in 7 giorni, se tutto va secondo i piani.”

Daichi Kamada and AC Milan 🔴⚫️🇯🇵

◉ There’s verbal agreement in principle, club optimistic but careful until he signs.

◉ Between European bids, Kamada has picked Milan.

◉ Contract will be valid until June 2028, as per @berger_pj.

◉ Medical in 7 days, if all goes to plan. pic.twitter.com/17YWI6U5Wz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023