La Gazzetta dello Sport – È definitivo, Onana dà l’addio al Camerun dopo il Mondiale.

Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano, André Onana avrebbe deciso di dare l’addio alla Nazionale camerunense. Dopo la rottura durante il Mondiale, il rapporto è decisamente insanabile e il portiere tramite Twitter ha annunciato l’addio a tutti i tifosi:

“Ogni storia, per quanto bella possa essere, ha la sua fine. E la mia storia con la nazionale camerunese è giunta al termine. I giocatori vanno e vengono, i nomi sono fugaci, ma il Camerun viene prima di qualsiasi persona o giocatore. Il Camerun rimane eterno e così anche il mio amore per la nazionale e per la nostra gente che ci ha sempre sostenuto non importa quanto sia stato difficile il momento. I miei sentimenti non cambieranno mai, il mio cuore camerunense continuerà a battere e ovunque andrò lotterò sempre per alzare la bandiera del Cameron il più in alto possibile. Continuerò a sostenere la nazionale come tifoso, proprio come fanno gli oltre 27 milioni di camerunesi ad ogni partita. Posso solo ringraziare tutti coloro che si sono fidati di me e hanno creduto che potessi aggiungere e contribuire alla squadra. La nazione viene per prima e per sempre”.

Fonte foto: Instagram @andreonana.24

