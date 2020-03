Mundo Deportivo smentisce: “Il Napoli vuole giocare contro il Barcellona”

Dalla Spagna.: “Il Napoli non vede l’ora di giocare contro il Barcellona”

In questi giorni si dice tutto e il contrario di tutto. Le ultime indiscrezioni parlavano di un Napoli dubbioso a disputare la gara di Champions League contro il Barcellona in programma mercoledì prossimo. Secondo il Mundo Deportivo, invece, gli azzurri non vedrebbero l’ora di disputare la gara contro i blaugrana. Fonti interne al Napoli avrebbero rivelato ai colleghi del quotidiano spagnolo che non ci sarebbe mai stata l’intenzione di non andare a Barcellona.

L’unica causa ostativa, al momento, sarebbe rappresentata dal blocco dei voli, ma la situazione sembra ormai rientrata con un permesso speciale ai club di calcio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “I calciatori devono dare l’esempio!”

CLAMOROSO – Il Napoli potrebbe entrare nei play-off Scudetto

Play off – Bellinazzo appoggia l’idea, vantaggi per tutti

Mbappè salta due allenamenti, si aspetta l’esito del tampone

Sconcerti:”Giocare la Champions è follia. L’Europeo può slittare”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus, cosa rende così veloce la diffusione delle infezioni?

Barbara d’Urso e il presunto flirt con Pupo, Memo Remigi: “In quegli anni stava con me”