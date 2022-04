Mercato Napoli, parla Chiariello

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato a Super Sport rispondendo ad alcune domande degli utenti:

“Se il Napoli prende Berardi a destra, che è anche un regista offensivo, allora a sinistra puoi mettere uno che gioca di punta come Raspadori oppure Lozano. Ma Raspadori è tutt’altra cosa rispetto a Insigne come caratteristiche, è un bel giocatore anche se non impazzisco per lui. Mi fa ridere chi dice che è il nuovo Paolo Rossi”.