Inter-Napoli, Meret non sta benissimo. A rischio la sua presenza

Inter-Napoli, problemi per Meret

A poche dall’inizio dell’attesissima sfida tra Inter e Napoli, non arrivano buone notizie per gli azzurri. Secondo dichiarato da Pasquale Tina ai microfoni di Tele Club Italia, Alex Meret avrebbe accusato dei problemi e sarebbe a rischio. Ecco quanto riporato:

“Meret non sta benissimo, ma stanno facendo in modo che giochi. Non ho ancora certezze in un senso o nell’altro”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

