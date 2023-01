UFFICIALE – Stankovic dovrà fare a meno di un difensore contro il Napoli: out per squalifica

Stankovic dovrà fare a meno di un difensore in vista del Napoli

Notizie calcio – La Sampdoria ha ripreso il campionato vincendo per 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I blucerchiati sono i prossimi avversari del Napoli e proprio contro gli azzurri, il tecnico Stankovic dovrà fare a meno di Bruno Amione. Il difensore argentino è stato ammonito durante la sfida con il Sassuolo e in quanto diffidato, Amione sarà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A e tornerà a disposizione per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Ultime calciomercato – Triplo affare Napoli-Sampdoria: la data dell’ufficialità

Ultimissime sulle formazioni del big match Inter-Napoli: sorpresa Olivera. Inzaghi dubbio Dzeko-Lautaro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici