Ultimissime sulle formazioni del big match Inter-Napoli: sorpresa Olivera. Inzaghi dubbio Dzeko-Lautaro

Ultimissime sulle formazioni del big match Inter-Napoli, sfida valida per la 16ª giornata di Serie A. Le ultimissime di formazioni arrivano da Sky Sport per quel che riguarda gli uomini titolari in Inter-Napoli, con Lukaku che è pronto a tornare, insieme a lui Dzeko più di Lautaro, e con Spalletti che si affida alle certezze. Di seguito le ultime notizie da Sky:

Probabile formazione Inter

Come racconta Sky Sport: “Davanti è vivo il ballottaggio tra Dzeko e Lautaro col bosniaco favorito al momento. Brozovic out, gli esami hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro: salterà sicuramente la sfida col Napoli e il Monza”.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko/Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Probabile formazione Napoli sempre secondo Sky Sport: Due i ballottaggi per Spalletti: al momento Juan Jesus pare in leggero vantaggio su Rrahmani per un posto accanto a Kim. Sulla fascia sinistra c’è Olivera in vantaggio su Mario Rui”.

Probabile formazione SSC Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

