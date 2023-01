Ultime calciomercato – Triplo affare Napoli-Sampdoria: la data dell’ufficialità

Ultime di calciomercato – Triplo affare Napoli con la Sampdoria: Bereszynski, Zanoli e Contini. La data dell’ufficialità

Ultime di calciomercato – Triplo affare Napoli-Sampdoria, è ormai praticamente tutto fatto per l’acquisto del terzino polacco Bereszynski, che avrà il ruolo di vice di Di Lorenzo, con Zanoli che passerà in prestito in blucerchiato e con il rientro dal prestito in azzurro del portiere Nikita Contini. Come riportato da Walter De Maggio nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Di seguito gli aggiornamenti del giornalista:

“Prima di domenica verrà ufficializzato il triplo affare: Bereszynski al Napoli con Zanoli alla Samp fino al 30 giugno prossimo e col rientro di Nikita Contini dal prestito. Siamo ai dettagli ormai, verrà formalizzata tra domani e dopodomani, al massimo nella giornata di sabato: quindi prima di Sampdoria-Napoli”.

