Bologna, Dominguez: “Napoli la più forte, ma il campionato è lungo”

Il centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez ha rilasciato alcune dochiarazioni al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche del Napoli.

Il centrocampista del Bologna e della Nazionale argentina Nicolas Dominguez ha rilasciato un’intervista alle pagine del Corriere dello Sport in cui ha brevemente parlato anche del Napoli.

Le prime parole riguardano il percorso in campionato del Bologna:

“Cosa è successo a questo Bologna? Le prime partite sono state particolarmente complicate. Venivamo da un periodo complicato. Poi abbiamo vinto con la Fiorentina, un successo che non in molti si aspettavano. Con l’Empoli avevamo tanta fiducia, ma abbiamo perso inaspettatamente.”

Poi qualche parola sul Napoli, che h definito la squadra più forte:

“Per come sono andati fino a oggi sì. Vanno bene in Champions, vanno bene in campionato. È la squadra più forte. Però non si sa mai, il campionato è lungo. Dopo questa pausa bisogna vedere cosa succede.”

Infine, sui risultati della squadra afferma:

“All’inizio, come succede dopo ogni estate, le prime gare saranno sempre un po’ particolari. Ma non ci riguarda. Noi dobbiamo pensare a vincere tutte le partite. In questa fase in cui si ricomincia e anche dopo.”

Fonte foto: Instagram, @nicodominguezz8

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’AVVERSARIO – Il Napoli sfida l’Inter allo Stadio San Siro

Inter-Napoli: riprende la corsa. Gli azzurri chiamati a difendere il vantaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Torture e sevizie su un 13enne, Cc arrestano due 15enni