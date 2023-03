Napoli, il Sindaco Manfredi: “Ciò non c’entra nulla con il calcio”

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto nel corso della riunione da parte del Comitato di ordine e sicurezza.

Il Sindaco Gaetano Manfredi è intervenuto nella riunione organizzata dal Comitato di ordine e sicurezza presso la Prefettura di Napoli.

Ecco quanto dichiarato:

“Quello che è accaduto ieri è inaccettabile. Non è possibile che per una gara di calcio, ci siano poche persone che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini. E’ davvero incredibile da quanto è accaduto fuori allo stadio ed all’interno dello stesso dove c’erano delle famiglie. Fuori al Maradona abbiamo assistito a scontri di ultras che non hanno alcun interesse per il calcio. Questo deve farci preoccupare perché era già avvenuto con l’Ajax. Noi abbiamo sempre sottolineato la pericolosità di quanto avviene fuori. Parliamo di gruppi organizzati che si muovono con una strategia militare facendo alleanze per creare danni. Abbiamo seguito tutta la giornata di ieri, ringrazio il prefetto e le forze dell’ordine. Noi abbiamo aiutato con la polizia municipale e con il trasporto dei tedeschi con il bus della Anm. Ho chiesto al ministro Piantedosi di fare partire il più velocemente possibile quei tifosi da Napoli. Abbiamo avuto danni agli autobus e non solo, faremo presente alle sedi competenti di avere un ristoro dei danni così come i commercianti. Come Anm abbiamo avuto 20mila euro di danni. Questi atti violenti vanno contingentati. Questa non è Napoli contro Germania o tedeschi, la nostra città sarà sempre popolata di tanti turisti tedeschi.”

