Napoli-Eintracht, Glasner: “Napoli come il Bayern, ci abbiamo provato ma era impossibile”

Napoli-Eintracht, le parole di Glasner dopo la sconfitta

Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha commentato la sconfitta contro il Napoli che è costata l’eliminazione dalla Champions League. Ecco quanto dichiarato in conferenza stampa:

“Ci abbiamo provato ed era impossibile, il Napoli è decisamente più forte. Sono orgoglioso di come abbiamo sviluppato le cose, di come è andata la squadra. Bisogna accettare il risultato. Abbiamo avuto un paio di azioni con Mario Gotze in cui potevamo fare di più. Sul primo goal preso abbiamo commesso degli errori lasciando troppi spazi, eravamo nel recupero e c’è stato quel cross ma Osimhen è stato incredibile, stacca tantissimo, ma è stato facile per Politano arrivare al cross da quel lato. Riporterà lo Scudetto a casa dopo 30 anni, sono incredibilmente solidi in fase difensiva, hanno la miglior difesa in Serie A, giocano benissimo, li vedo decisamente forti, non posso fare paragoni ma li vedo a livello top come il Bayern. Il loro livello è troppo alto per noi. Scontri? Sono un allenatore e non sono un politico, non mi interesso della criminalità, sono contrario ad ogni forma che sia a Napoli, in Germania. Però, ecco, parliamo di sport”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

