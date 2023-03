Napoli-Eintracht, Spalletti: “Grande risultato, complimenti di Guardiola? Un giochino che conosco”

La parole di Luciano Spalletti dopo il 3-0 sull’Eintracht Francoforte

Il Napoli si qualifica ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Luciano Spalletti, tecnico dei partenopei, ha parlato ai microfoni di Prime Video.

Queste le sue parole:

“Questo è un grande risultato, lo dedichiamo ai nostri tifosi, ora è fondamentale mentenere il giusto atteggiamento, all’inizio non siamo stati brillantissimi. Orgoglioso delle parole di Guardiola che definisce il Napoli come la miglire squadra d’Europa? No, è un giochino che si conosce quello di mettere pressione addosso agli altri. I complimenti vanno alla squadra, non si può metterci davanti al City, loro spendono 900 milioni sul mercato…

In tutta la storia del calcio Napoli è un traguardo raggiunto per la rprima volta oggi, quindi siamo orgogliosi. Osimhen è un giocatore fortissimo che a volte agisce da solista e ti da grandi spunti, ora sa giocare anche con la squadra e ne siamo felicissimi. All’Inizio abbiamo perso qualche linea di passaggio, noi romanevamo molto aperti mentre loro avevano grande densità e facevamo fatica a riprendere la palla. Non ho preferenze per l’avversaria ai quarti”.

