Ultim’ora – Dries Mertens ancora nel mirino dell’Inter

Ultim’ora – Dries Mertens continua ad essere un obiettivo dell’Inter, Politano può essere la chiave

L’ultimo mese di Dries Mertens può essere riassunto con due parole: centoventuno gol con la maglia del Napoli e rinnovo del contratto che sembra già scritto. Sembra, appunto, perchè di ufficiale non c’è ancora niente. L’Inter, però, non ha dimenticato il belga nonostante il calciatore sia intenzionato a proseguire la carriera in azzurro.

Il club di Milano vorrebbe sfruttare l’ultima operazione chiusa con il Napoli per fiondarsi su Dries Mertens. La società nerazzurra, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, lo vorrebbe inserire nell’affare per il riscatto di Matteo Politano. L’affare sembra abbastanza difficile, ma l’Inter, al momento, non vuole alzare bandiera bianca.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Approccio del Napoli al Coronavirus perfetto. De Laurentiis preveggente. Ecco la decisione su Barcellona – Napoli

Calciomercato – Il Napoli insiste per German Pezzella

Calcio a porte chiuse, il Napoli giocherà senza tifosi solo con la SPAL

Gattuso concede: weekend libero, per recuperare energie fisiche e mentali

UFFICIALE – Anche la Serie B a porte chiuse fino al 3 Aprile

Del Genio: “Porte chiuse erano già state previste”

UFFICIALE: rinviata Napoli-Inter

Serie A, saltata l’assemblea di Lega

Rinnovi in casa Napoli, l’accordo con Milik sembra impossibile. Il polacco cerca squadra

Coppa Italia, rinviata Napoli-Inter

CONTENUTI EXTRA

Tornati 7 italiani bloccati in India

Coronavirus: stazioni, piazze e mercati deserti

Chi è Marta Fascina, la fidanzata di Silvio Berlusconi dopo Francesca Pascale