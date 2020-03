Bucchioni sul Napoli: sanno che alcuni giocatori se ne andranno a giugno, vogliono un gruppo di nuovo motivato. Come lo è Gattuso

Enzo Bucchioni ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Il giornalista -tra l’altro- ha risposto anche alle domande sul Napoli.

Queste le sue parole:

SUI TIFOSI E LE GARE A PORTE CHIUSE

“Tutte le società saranno costrette a rimborsare i possessori dei biglietti per le gare che si disputeranno a porte chiuse e gli abbonati, è ovvio”.

BUCCHIONI SU SARRI

“A Napoli è arrivato dopo Benitez, allenatore della stessa scuola calcistica. Per lui è stato più semplice applicare le sue idee. Alla Juventus è diverso, ci sono giocatori che hanno vinto tutto. Come fai a chiedere di sacrificarsi?”.

SULLA POLITICA DEL CALCIO

“La Lega Calcio ha fatto un danno dietro l’altro, se fossi stato il presidente mi sarei già dimesso. Il campionato è già stato falsato, ora facciamo in modo che lo sia il meno possibile”.

SULLE PAROLE DI AGNELLI SULL’ATALANTA IN CHAMPIONS

“Da un punto di vista sportivo non le avrei mai volute sentire, spero che Agnelli non le pensi. Se ragioni sulla testa loro, si spinge per andare verso una Superlega europea”.

SUL RISCHIO CONTAGIO

“Se ancora un solo giocatore dovesse finire in quarantena, ci finirebbe anche la sua squadra. A quel punto come fai a giocare? Speriamo che la sospensione del campionato sia solo un’ipotesi estrema”.

BUCCHIONI SUL NAPOLI

“Sta costruendo la squadra del futuro, basta vedere le mosse fatte a gennaio. Sanno che alcuni giocatori se ne andranno a giugno, vogliono un gruppo di nuovo motivato. Come lo è Gattuso”.

SUL MILAN

“Non sarebbe meglio vendere? Per me sì, ma se Elliott pensa di speculare diventa tutto molto complicato. Il Milan è in un percorso assolutamente negativo, impensabile venderlo a cifre molto alte”. Conclude Bucchioni.

