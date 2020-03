Rinnovi in casa Napoli, l’accordo con Milik sembra impossibile. Il polacco cerca squadra

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione rinnovi in casa Napoli.

Dopo l’accordo di massima raggiunto con Dries Mertens, il club partenopeo ora punta ai rinnovi dei calciatori in scadenza nel 2021. Fra questi ultimi spunta il nome di Arek Milik.

Il calciatore polacco potrebbe non esserci la prossima stagione dal momento che le sue richieste non coincidono con gli interessi del Napoli. L’ex centravanti dell’Ajax avrebbe chiesto un rinnovo da 5 milioni a stagione, con una clausola rescissoria non superiore ai 50 milioni di euro. Impossibile per il club azzurro accettare, ora si attendono offerte dalla Liga e dalla Premier.

Le strade tra Milik e il Napoli, dunque, potrebbero dividersi a fine stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coppa Italia, rinviata Napoli-Inter

Bardelli e Sibilia: Gare a porte chiuse danno economico incalcolabile. Giocare senza pubblico è una sconfitta

Rinvio Juve-Milan – Scoppia la polemica social

CONTENUTI EXTRA

Vendevano ‘antidoti’ per il coronavirus, denunciati 14 imprenditori

Dà fuoco alla villa del marito convinta e minacciata da una ‘maga’

Diletta Leotta e Daniele Scardina a Courmayeur, il bacio romantico sotto la neve