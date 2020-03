Coppa Italia, rinviata Napoli-Inter

Secondo fonti del Governo, anche la semifinale Napoli-Inter sarà rinviata a data da destinarsi.

Dopo il rinvio di Juventus-Milan di Coppa Italia, inizialmente programmata per mercoledì sera alle ore 20.45, anche l’altra gara di Coppa Italia Napoli-Inter non si giocherà. E’ questo ciò che filtra da fonti del Governo, dove proprio in queste ore si sta stendendo il programma, seguendo scrupolosamente le indicazioni del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che (salvo soprese) dovrebbe prevedere la disputa delle manifestazioni sportive a porte chiuse.

Tra qualche ora, salvo clamorose smentite, dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale

