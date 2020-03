Napoli-Inter rinviata – Per i biglietti già acquistati, ecco cosa fare

Ultimissime – Napoli-Inter rinviata, per i biglietti già acquistati ecco cosa fare.

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento d’Uso dell’Impianto Stadio San Paolo, i biglietti già acquistati resteranno validi, salvo la possibilità di richiedere il rimborso con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Napoli-Inter rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dal Prefetto di Napoli che, attraverso un’ordinanza, ha evidenziato:

“Il probabile afflusso di tifosi per i quali non sarebbe possibile individuare con esattezza la provenienza, indipendentemente dalla residenza, in quanto potrebbe trattarsi di persone provenienti, per motivi di lavoro o di studio, dalle aree di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 1° marzo 2020, con conseguente concreto rischio per la pubblica e privata incolumità connesso al possibile ulteriore diffondersi del virus COVID-19 ;

che per il citato incontro di calcio sono stati venduti circa 40 mila biglietti, circostanza che determinerebbe inevitabili assembramenti per controllare gli ingressi allo stadio; che non è possibile adottare misure sufficienti a prevenire la diffusione di contagio in caso di assembramenti massivi, come in occasione di importanti eventi sportivi che prevedano la presenza di diverse migliaia di persone;

che pertanto il citato provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia, già assunto per motivi di ordine pubblico, non risulta sufficiente a prevenire la possibile diffusione del contagio”.

fonte : SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Intervento di igienizzazione al San Paolo in mattinata

Daily Star: Ancelotti ha chiesto all’Everton di acquistare Lozano

UFFICIALE: rinviata Napoli-Inter

Serie A, saltata l’assemblea di Lega

Rinnovi in casa Napoli, l’accordo con Milik sembra impossibile. Il polacco cerca squadra

Coppa Italia, rinviata Napoli-Inter

Bardelli e Sibilia: Gare a porte chiuse danno economico incalcolabile. Giocare senza pubblico è una sconfitta

Rinvio Juve-Milan – Scoppia la polemica social

CONTENUTI EXTRA

Vendevano ‘antidoti’ per il coronavirus, denunciati 14 imprenditori

Dà fuoco alla villa del marito convinta e minacciata da una ‘maga’