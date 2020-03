FOTO – Intervento di igienizzazione al San Paolo in mattinata

Intervento di igienizzazione al San Paolo in mattinata

Ultimissime calcio Napoli – Intervento di gienizzazione al San Paolo. Come riportato da Telecaprinews.it, prosegue intensamente l’attività di igienizzazione di alcune strutture pubbliche Comunali da parte della società partecipata Napoli Servizi.

Intervento di igienizzazione

In mattinata gli operatori specializzati della Napoli Servizi hanno provveduto ad igienizzare lo Stadio San Paolo, sia gli spalti che le zone interne; uffici, spogliatoi, corridoi. Per raggiungere le diverse zone dello stadio gli addetti hanno utilizzato diversi mezzi e attrezzature speciali, 4 zaini a spalla con nebulizzatori, 2 camioncini attrezzati con atomizzatore, 5 atomizzatori a mano elettrici, 2 nebulizzatori carrellati per raggiungere le aree non accessibili con gli autocarri.

