Del Genio: “Porte chiuse erano già state previste”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Il giornalista ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal in merito al provvedimento di giocare le partite a porte chiuse: “Ci manca un passaggio chiave, era stato deciso di giocare alcune partite a porte chiuse, quelle gare poi non si sono giocate, la Lega ha disposto il rinvio e non sappiamo il motivo. Bisogna non dare più potere ad alcuni personaggi, alcuni decidono facendo i propri comodi e complicando le cose.

Napoli-Inter? Bisogna individuare ora la data per recuperare la gara, il calendario del Napoli e dell’Inter sono entrambi molto ingolfati”

