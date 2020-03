L’Atletico Madrid pronto a fare un’offerta per Lozano

L’Atletico Madrid sta pensando di portare in Spagna l’ex PSV Eindhoven

L’Atletico Madrid strizza l’occhio a Lozano. Secondo quanto riportato da El Gol Digital, l’ Atleti sta pensando di portare in Spagna Hirving Lozano. I Colchoneros metterebbero sul piatto 50 milioni di euro per il cartellino del’ex PSV Eindhoven, ma prima di muoversi in maniera decisa devono cedere Lemar e Vitolo.

