Gattuso concede: weekend libero, per recuperare energie fisiche e mentali

Come confermato da Sky Sport, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha concesso un paio di giorni di riposo alla squadra, utili sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Il Napoli recupererà così le energie, prima di tornare ad allenarsi lunedì prossimo per preparare la sfida di venerdì con l’Hellas Verona.

