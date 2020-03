Agnelli: “L’Atalanta senza storia internazionale: è giusto che sia in Champions?”

Agnelli commenta l’accesso diretto dell’Atalanta in Champions League

Andrea Agnelli, presidente della Juventus nel suo intervento all’FT Business of Football Summit, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche riguardo la Champions League. Ecco il virgolettato tratto da Calcio e Finanza:

«Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi. L’Atalanta quindi avrà meno possibilità di giocare ad alti livelli? Non ho la risposta, si tratta di mettere in campo un processo trasparente per questa decisione. Ci sono squadre che hanno fatto la semifinale di Champions League, che hanno vinto il campionato o la coppa e che guadagnano le qualificazioni solo per il ranking del loro paese»

