Napoli, altro infortunio per Meret: il comunicato ufficiale

Napoli, allenamenti specifici per Meret: vuole convincere Gattuso, intanto sul futuro…

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Alex Meret sta provando a tutti i costi a ribaltare le gerarchie in questo momento in vigore tra i pali del Napoli. Gattuso, però, ha fatto una scelta, coraggiosa sotto questo punto di vista ma anche consapevole per quelle che sono le sue esigenze. Sì, nel senso che alla base della preferenza nei confronti di Ospina c’è una spiegazione tecnica puntualmente offerta: la migliore attitudine tecnica del colombiano con il pallone e dunque la sua capacità di favorire la manovra da dietro.

Meret, che tra i pali ha davvero pochi rivali in giro, sta lavorando molto per acquisire maggiore padronanza: sì, sedute e allenamenti specifici palla a terra sono pane quotidiano, ma per il momento l’allenatore non ha intenzione di sovvertire ancora le gerarchie. Il presente, insomma, è chiaro: già, ma il futuro? A 23 anni (quasi), e con un percorso in Nazionale cominciato proprio con Mancini, è ovvio che Meret starà facendo una serie di valutazioni.

