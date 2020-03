Mercato Napoli – L’Atletico Madrid prepara l’assalto a Lozano. Probabile addio del Chucky

Lozano, con l’arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli, ha collezionato appena 61 minuti in 11 partite. Prende corpo l’ipotesi di un addio a fine stagione con destinazione Spagna

Il futuro dell’acquisto più costoso della storia del Napoli, Hirving Lozano, è ancora incerto e da definire. Accolto in Italia, questa estate, come un ottimo colpo di mercato, nonostante l’ingente cifra spesa per portarlo a Napoli, l’estroso calciatore messicano non ha risposto alle attese del club e della tifoseria azzurra.

Lozano, soprannominato Chucky, dopo la bambola della serie di film horror di Child’s Play, in estate veniva considerato una delle maggiori promesse del calcio mondiale. Il calciatore è un’ala sinistra, ma può giocare anche come laterale destro. Dispone di una notevole tecnica, oltre a essere bravo ad attaccare gli spazi in profondità. È ambidestro ed è un buon tiratore da fuori area. Queste doti non hanno convinto Rino Gattuso che non lo ha mai schierato titolare.

Il laterale ha collezionando, fino ad ora, solo 61 minuti in 11 match. Considerando le premesse sopra riportate non è difficile immaginare una partenza da Napoli, a fine stagione, dell’ex Psv Eindhoven.

Il problema risiede nella difficoltà, da parte della club azzurro, di avere la possibilità –magari nel tempo- di recuperare il capitale speso con la speranza che Lozano, in altri lidi, possa esprimersi nel migliore dei modi ed alla stregua delle sue enormi doti tecniche.

…ed allora giunge dalla Spagna una voce di mercato che prospetta l’ipotesi di un trasferimento, a fine stagione, del giocatore presso un prestigioso club europeo che ha puntato i fari sul classe ’95: l’Atletico Madrid.

‘El Gol Digital’ riferisce che i Colchoneros, molto interessati a Lozano, dovranno cedere due giocatori nel medesimo ruolo: Vitolo e di Lemar, due calciatori che con Simeone non hanno avuto continuità di rendimento.

Quindi – attendendo un eventuale riscontro dei rumors di mercato – prende sempre più ipotesi che Lozano, a fine stagione, saluti una città ed una squadra che si attendevano ben altro dal calciatore messicano.

Vincenzo Vitiello

