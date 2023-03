Napoli-Eintracht, Osimhen: “Complimenti alla squadra, continuiamo a sognare”

Victor Osimhen dopo il passaggio ai quarti per lui ed il suo Napoli

Il Napoli si qualifica ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Victor Oismhen, autre di una doppietta, ha parlato ai microfoni di Prime Video.

Queste le sue parole:

“Felice per la prestazione e per le due reti, complimenti alla squadra per la qualificazione ai quarti per la prima volta nella storia del club. Abbiamo affrontato una squadra molto tosta. Se possiamo vincere la Champions League? Dobbiamo continuare a sognare, siamo un grande gruppo e abbiamo una allenatore eccezionale”.

