Napoli-Eintracht, Di Lorenzo: “Quarti di finale? Le altre forti ma ci siamo anche noi”

Il Napoli si qualifica ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Giovanni Di Lorenzo, capitano dei partenopei, ha parlato ai microfoni di Prime Video.

“Traguardo storico, siamo contentissimi per noi e per i tifosi. Ipotizzare un percorso come questo ad inizio stagione era difficile anche se fin dall’inizio siamo stati un gruppo molto unito e man mano siamo cresciuti in autostima ed entusiasmo. Derby italiano ai quarti? Intanto è bello vedere tre italiane ai quarti, è un bene per il nostro calcio. Arrivati a questo punto della competizione sono tutte squadre fortissime ma anche noi possiamo dire la nostra”.

