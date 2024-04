Centro sportivo Napoli, c’è una nuova idea per la costruzione

L’edizione odierna di Repubblica si è soffermata su una nuova idea per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli.

Da tempo si parla della costruzione di un nuovo centro sportivo per la SSC Napoli. Se inizialmente si parlava di Bagnoli come luogo ideale per far sorgere l’edificio, attualmente sarebbe spuntata l’ipotesi di San Giuseppe Vesuviano.

Di seguito quanto si legge su Repubblica:

“L’idea Bagnoli sembra essersi quasi definitivamente arenata perché servono almeno 30 mesi per la bonifica ed il Napoli non ha tutto questo tempo per aspettare un centro sportivo. Per questo motivo, De Laurentiis sta vagliando con molta attenzione un’offerta giunta da una zona vicina alla città di San Giuseppe Vesuviano. Già nei mesi scorsi altre città dell’area vesuviana erano state accostate ad un possibile centro sportivo del club azzurro. Prima si parlò di Castellammare di Stabia e poi anche di Torre del Greco.”

