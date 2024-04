De Laurentiis interrogato a Roma per il caso Osimhen

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe stato interrogato in Procura a Roma per il caso relativo a Victor Osimhen.

Si ritorna a parlare del caso Osimhen. Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe stato interrogato in Procura a Roma per quanto riguarda l’indagine in corso.

Ne parla l’odierna edizione di Sportmediaset:

“Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma, per essere interrogato nell’ambito dell’indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Per questa vicenda, nel gennaio scorso, i pm di piazzale Clodio hanno sollecitato per il patron del Napoli e altri indagati la richiesta di rinvio a giudizio. L’iscrizione di De Laurentiis a Roma è avvenuta dopo l’invio degli atti da parte dei pm della procura di Napoli. De Laurentiis ha chiesto di essere interrogato dopo la chiusura delle indagini preliminari.”

