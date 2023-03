Calciomercato: Napoli su Ricci, ma ci sono anche Milan ed Inter

Secondo il quotidiano Tuttosport Napoli, Milan ed Inter sarebbero interessate al centrocampista Samuele Ricci.

Il centrocampista del Torino Samuele Ricci sarebbe nel mirino di Napoli, Inter e Milan. A riportare la notizia ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttosport, che si focalizza anche su un’idea che avrebbe il club azzurro:

“Samuele Ricci è diventato l’uomo mercato del calcio italiano. Su di lui ci sarebbero, tra le altre, Milan e Inter: i rossoneri si farebbero già fatti sotto, mettendo sul piatto il cartellino di un giocatore (si sussurra di Pobega), mentre Marotta progetterebbe di affiancarlo in cabina di comando a Nicolò Barella. Anche il Napoli avrebbe manifestato il proprio interesse: secondo alcuni rumors, gli azzurri potrebbero acquistare Cheddira dal Bari per poi girarlo al Torino in cambio dell’ex Empoli. Che però è considerato incedibile dai granata: Cairo non lo vende nemmeno per 30 milioni, e vuole costruire attorno a lui la squadra del futuro.”

Fonte foto: Instagram, @ricci_samuele_28

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Eintracht, Di Lorenzo: “Quarti di finale? Le altre forti ma ci siamo anche noi”

Napoli-Eintracht, Glasner: “Napoli come il Bayern, ci abbiamo provato ma era impossibile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Perquisizione della Digos in centro sociale Murazzi a Torino