Napoli-Eintracht, otto tifosi arrestati dopo gli scontri

Sono otto i tifosi arrestati a causa degli scontri che si sono verificati prima e dopo la gara di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Ieri sera è andata in scena la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Gli azzurri si sono imposti sui tedeschi per 3-0 guadagnando così l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Sfortunatamente nella giornata di ieri sono accaduti anche episodi per nulla positivi. Ci sono stati infatti degli scontri tra le tifoserie delle due compagini, che hanno portato per il momento ad otto arresti.

Ecco cosa si legge dall’agenzia ANSA:

“Sono 8 al momento, in totale, le persone arrestate per gli incidenti verificatisi a Napoli prima e dopo la partita di Champions. Sale a 5 il numero dei napoletani arrestati, secondo quanto ha riferito il questore Alessandro Giuliano nel corso di una conferenza stampa, mentre sono tre per ora i tedeschi nei confronti dei quali sono stati adottati provvedimenti restrittivi.”

Fonte foto: Flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Eintracht, Di Lorenzo: “Quarti di finale? Le altre forti ma ci siamo anche noi”

Napoli-Eintracht, Glasner: “Napoli come il Bayern, ci abbiamo provato ma era impossibile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Perquisizione della Digos in centro sociale Murazzi a Torino