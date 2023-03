SSC Napoli – Napoli-Milan, oggi biglietti in vendita dalle ore 15:00.

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Milan, in programma il 2 aprile 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di giovedì 16 marzo 2023.