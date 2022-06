Corriere del Mezzogiorno – Koulibaly, offerti 4,5mln per il rinnovo: il giocatore prende tempo.

Luciano Spalletti ha le idee chiare e nel suo progetto con il Napoli è sicuramente presente Kalidou Koulibaly. Il difensore andrà in scadenza nel 2023 e secondo quanto riportato dal quotidiano ADL, in un colloquio faccia a faccia, gli avrebbe proposto 4 milioni più bonus a stagione:

“Kalidou ha chiesto al patron di intavolare la discussione con il suo agente Ramadani, s’attende un incontro per approfondire questo dialogo, nel frattempo il direttore sportivo Giuntoli prova a mediare tra le parti e a costruire le condizioni per un’eventuale intesa. Non arrivano intanto spifferi di offerte congrue per Koulibaly, il Barcellona, che finora è parso il club più interessato, è concentrato sul taglio al monte ingaggi che deve realizzare entro il 30 giugno. Senza un accordo sul rinnovo del contratto, potrebbe anche restare a scadenza confidando nella vetrina del Mondiale”.

