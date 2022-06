Corriere dello Sport – Østigard-Napoli: c’è il sì del giocatore, le cifre per chiudere l’affare.

Leo Østigard potrebbe essere presto un giocatore del Napoli. Il centrale difensivo ha dato piena disponibilità al Napoli:

“Il sì è stato immediato, si può solo crescere ed imparare al fianco di Koulibaly e di Juan Jesus, in una squadra che con Spalletti ha ambizioni e può introdurre in un mondo nuovo, con un l’orizzonte scintillante della Champions. La seconda parte, resta più complicata ed è in fase di aggiornamento: il Brighton ha fissato una cifra che si aggira intorno agli otto milioni di euro, il Napoli si spingerebbe sino a cinque. La spesa appare contenuta, grazie a quell’accordo che tra dodici mesi libererebbe del tutto il calciatore, verso il quale non mancano però le attenzioni di una concorrenza che sgomita”.

