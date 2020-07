Calciomercato Napoli, il City fa sul serio per Koulibaly

Con il Tas che ha riammesso il Manchester City in Champions League, Pep Guardiola ha pronti 150 milioni di euro da investire sul mercato. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, nel mirino dei Citizens ci sono Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, e Lautaro Martinez , attaccante dell’ Inter , oltre a David Alaba , laterale del Bayern Monaco.

Il centrale senegalese rappresenta l’opzione più interessante per una squadra come il Manchester City. La squadra di Guardiola sarà in Champions e per provare ad arrivare fino in fondo a tutte le competizioni c’è bisogno di un centrale di esperienza e di forza come l’ex Genk.

