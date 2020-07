Calciomercato Napoli, Milik pensa solo all’addio

In casa Napoli è tempo di riflessioni sulla ulteriore inversione di tendenza cui la squadra è chiamata, ma anche di valutazioni. Gattuso ha difeso i suoi attaccanti, ieri non in grande serata.

E se da un lato vanno sottolineati i progressi di Politano e la generosità di Lozano, dall’altro resta calda la questione sulla alternativa a Mertens. Milik, poco servito, è sembrato un pesce fuor d’acqua. O forse già con la testa da un’altra parte. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il centravanti polacco piace tanto alla Juventus e sembra essere già proiettato ad un trasferimento in bianconero, ma occhio anche ad Atletico Madrid e Tottenham.

