Del Genio: “Bernardeschi al Napoli? Solo se torna quello della Fiorentina”

Il giornalista commenta il possibile approdo in azzurro dell’ex Juve

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la possibilità che Federico Bernardeschi diventi un giocatore azzurro nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

Queste le sue parole:

“Bernardeschi è un buon giocatore che se viene a Napoli bisogna sperare che torni quello dei tempi di Firenze. Di Lorenzo? Di certo non è stata una figuraccia farsi saltare da Messi, considerando che Messi ha saltato tutto il mondo. Osimhen-Bayern Monaco? Mi sembrerebbe strano che un club come il Bayern, con tutta la sua politica, arrivi a spendere 100 milioni perché non l’ha mai fatto prima”.

