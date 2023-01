Inter-Napoli, Monti: “E’ nell’ordine delle cose che Spalletti possa sorprendere con la formazione”

Inter-Napoli, Gianluca Monti sulla possibile formazione di Spalletti

In diretta ai microfoni di Radio Crc è intervenuto il giornalista Gianluca Monti, che ha espresso la sua opinione su quale formazione possa schierare Luciano Spalletti in Inter-Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“E’ nell’ordine delle cose che Spalletti possa sorprendere con la formazione. Dovremo vedere se Kim farà coppia con Juan Jesus o Rrahmani. In attacco potrebbe riposare Lozano facendo giocare Politano. In una partita come questa che non regala certezze prima del fischio d’inizio i cambi saranno decisivi. Chi può essere favorito in difesa? È vero che Rrahmani viene da un infortunio lungo, ma si ricomincia da zero e ha fatto tutta la preparazione. Dico 51% Rrahmani e 49% Juan Jesus.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Formazione Inter-Napoli, Spalletti alle prese con tre ballottaggi

Inter-Napoli, De Laurentiis assente allo Stadio: la motivazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cozzolino, non invoco immunità, parlerò a Pe