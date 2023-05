La Gazzetta dello Sport – Luis Enrique, la pista prende corpo: è disposto ad aspettare! I dettagli.

L’edizione odierna del quotidiano lancia la bomba, ormai l’interesse di Aurelio De Laurentiis per Luis Enrique non è più un mistero. Arrivano conferme sulle voci che vedrebbero il tecnico spagnolo in pole, per la panchina del Napoli nella prossima stagione. “In attesa di chiudere con Spalletti il presidente guarda avanti e una pista che sembra poter prendere corpo porta in Spagna. Luis Enrique aspetta. Non ha fretta, sa perfettamente come riempire le sue giornate e non ha l’ansia di dover trovare una panchina immediatamente.

È una passione sincera: ama il nostro Paese che visita con frequenza, ha amici italiani, apprezza tantissimo la Serie A con la quale sente di avere un rapporto sospeso, lasciato a metà. La sua esperienza romana è arrivata ed è finita troppo presto, e “Lucho” non ha mai nascosto la voglia di tornare a sedersi su una panchina italiana. Napoli e Barcellona hanno tante cose in comune. Tante ragioni interessanti che fanno da corollario a un possibile contatto tra De Laurentiis e Luis Enrique, che però ancora non è avvenuto”.

