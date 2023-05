Festa Scudetto Napoli, le ultime sull’organizzazione dell’evento

Il giornalista Carlo Alvino ha fatto il punto della situazione su ciò che avverrà il 4 giugno a Napoli in occasione della Festa Scudetto.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto sulle ultime relative alla Festa Scudetto del Napoli. Quest’ultima avrà luogo il prossimo 4 giugno, dopo la sfida di campionato contro la Sampdoria.

Attraverso il suo account ufficiale Twitter, Alvino afferma che è in programma il montaggio dei maxischermi sia in alcune zone situate al centro di Napoli sia in alcune province.

Ecco le sue parole:

“Domenica 4 giugno si ragiona per il montaggio di maxischermi per la festa post partita (che sarà su Rai Due) in piazza Plebiscito, piazza Mercato, Scampia e Bagnoli. Poi in provincia a Portici, Pozzuoli, Bacoli, Nola, Giugliano e Castellammare di Stabia.”

