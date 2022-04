Più Zielinski che Fabian: ecco come Spalletti completerà il centrocampo

Corriere dello Sport – Più Zielinski che Fabian: ecco come Spalletti completerà la linea a tre di centrocampo.

Zielinski in vantaggio su Fabian Ruiz, secondo il quotidiano, che ha parlato delle condizioni di quest’ultimo. A quanto pare non sarebbe ancora tornato del tutto in forma e la sua presenza sembrerebbe essere ancora a forte rischio:

“Il giocatore è ovviamente piuttosto debilitato, e non potrebbe essere altrimenti, e così Spalletti pensa a Zielinski per completare la linea a tre di centrocampo con Lobotka e Anguissa”.

“Zanoli è favorito per sostituire l’infortunato Di Lorenzo a destra, mentre Juan Jesus e Mertens giocheranno al centro della difesa e dell’attacco al posto degli squalificati Rrahmani e Osimhen. Il grande dubbio, dicevamo, riguarda il centrocampo: tutto dipende da come Fabian, ieri per la prima volta insieme con i compagni dopo una dose di riposo e palestra, risponderà alla rifinitura pre-partenza”.

