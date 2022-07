Sarri sogna Zielinski se parte Milinkovic: ADL fissa prezzo

Non è solida la posizione di Milinkovic alla Lazio: in caso di offerta, può partire. Sarri, per sostituire Sergej, ha un sogno: è Zielinski del Napoli. De Laurentiis chiede 40 milioni, Lotito proverebbe a offrire 30 milioni. Il mercato della Lazio è diventato una guerra di figure tecniche, dirigenziali e di ombre. Lo scrive il Corriere dello Sport.