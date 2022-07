Simeone-Napoli, affare in chiusura. Spalletti aspetta l’argentino in ritiro

Si chiude per Simeone al Napoli

La trattativa che porterà Giovanni Simeone al Napoli sembra ormai in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, restano da limare solo alcuni dettagli tra i club ma il più ormai è fatto. Il club scaligero incasserà 18 milioni bonus compresi, con la formula che sarà quella del prestito con obbligo di riscatto. Per chiudere il Napoli aspetta solo di cedere Petagna al Monza, altra trattativa che sembra ormai chiusa. Lo stesso Luciano Spalletti conta di avere a disposizione Simeone già in ritiro a Castel di Sangro, per preparare al meglio la sfida del 15 agosto proprio contro il Verona.

