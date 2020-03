CLAMOROSO – Il Napoli potrebbe entrare nei play-off Scudetto

Il portale calciomercato.com lancia le ipotesi delle modalità dei possibili play-off per l’assegnazione dello Scudetto, una delle quali mette anche Napoli e Milan in corsa.

Il Napoli potrebbe entrare clamorosamente in corsa per lo Scudetto:

“Tutto ancora da decidere, aspettando lo sviluppo dell’emergenza Coronavirus e, soprattutto, quando e se il nostro calcio potrà tornare in campo. L’unica certezza è che la nostra Serie A rimarrà ferma almeno fino al 3 aprile con la forte possibilità che non ci sia spazio e tempo per recuperare le giornate perse e portare a termine l’attuale calendario. È chiaro che dalla FIGC alla Lega Calcio, passando anche dalla UEFA tutti proveranno ad assicurare il normale svolgimento del campionato, ma se gli Europei non verranno posticipati e se lo stop per il Coronavirus dovesse protrarsi anche oltre la data del 3 aprile, non esisterà lo spazio tecnico per poter completare l’intero programma dei recuperi entro il 31 maggio.



L’OPZIONE PLAYOFF – La FIGC ha oggi ufficializzato tramite le parole del presidente Gravina quelle che potrebbero essere le 3 opzioni a disposizione nel caso in cui non si riuscisse a concludere il campionato: “Un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione dello scudetto, mentre un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione. La terza ed ultima ipotesi, sarebbe quella di far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B”

LE PRIORITA’ – Si ma come sarebbero questi playoff? Sicuramente i massimi organismi del nostro calcio hanno già evidenziato almeno 2 necessità. La prima riguarda il tempo che, come detto, è molto poco. Per questo i playoff dovranno avere una durata il più breve possibile nell’arco, al massimo, di una settimana e di conseguenza è ipotizzabile che non ci saranno gare di andata e ritorno, bensì solo scontri ad eliminazione diretta. Inoltre si dovrà garantire un vantaggio a chi sarà davanti in classifica, probabilmente con la disputa casalinga delle gare dei playoff, al momento in cui il campionato verrà troncato. Sì perché in ogni caso, l’idea resta quella di ridare il calcio al popolo italiano il prima possibile e quindi potrebbe non essere congelata l’attuale classifica ma bloccata più avanti.

IPOTESI 1 – La prima ipotesi su cui si sta ragionando è quella di una semplice final four fra le 4 squadre che occuperanno anche i posti Champions del campionato. Semifinali secche in casa della prima (contro la quarta) e della seconda (contro la terza) squadra classificata e poi finale secca in casa di chi, al termine del campionato, risultava al vertice della classifica. Con questa ipotesi, oggi, il tabellone prevedrebbe uno Juve-Atalanta e un Lazio-Inter come semifinali e finalissima allo Juventus Stadium in caso di vittoria dei bianconeri nella semifinale o in casa della vincente fra Lazio e Inter in caso di sconfitta dei bianconeri.

IPOTESI 2 – La seconda opzione ricalca, invece, i playoff del campionato Primavera con le prime due classificate al termine del campionato che vanno direttamente in semifinale, mentre le squadre dalla terza alla sesta piazza si affronteranno nei quarti di finale. Allo stato attuale della classifica Juventus e Lazio accederebbero alle semifinali, mentre i quarti sarebbero Inter-Napoli e Atalanta-Roma. E questa formula, inoltre, è quella che aprirebbe anche a clamorosi colpi di scena nel caso in cui si dovesse ripartire con il campionato. Sì perché allargando la corsa scudetto anche al sesto posto, perfino il Milan, oggi a -3 dal Napoli, potrebbe clamorosamente rientrare in corsa.”

