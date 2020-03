Corbo:”Belotti può saltare, colpa di Gattuso.Già scelto il prossimo allenatore”

ADL va verso la riconferma di Rino

Nel corso della trasmiossione Microfono Aperto, è intervenuto in diretta Antonio Corbo. Il collega di Repubblica ha svelato cosa ha deciso De Laurentis in merito a Gattuso. Ecco quanto dichiarato: “Gennaro Gattuso, a mio avviso, sarà confermato. De Laurentiis ne è rimasto stregato. Al presidente piacevano anche Juric e Gasperini, ma sembra volere continuare con Ringhio. Gattuso resterà a Napoli anche nella prossima stagione”.

Ha poi aggiunto un suo parere sul possibile arrivo di Andrea Belotti in maglia azzurra: “Il Napoli segue da tempo Andrea Belotti. Dai colloqui emersi, tuttavia, il tecnico ha fatto chiaramente intendere di non preferire l’attuale Belotti. L’attuale attaccante in forza al Torino non è esattamente il sogno dell’allenatore del Napoli. Ecco perché l’interesse del club azzurro si è un po’ raffreddato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli forte su Jovic. Il si ad una sola condizione

Alvino:” Con lo stop dei voli il Napoli atterrerà in Francia”

Josep Bartomeu, presidente Barcellona: “Il Napoli ci ha fatto un grande danno”

Caputo grande uomo. Maksimovic sarà o no un cardine del progetto Napoli?

FIGC, comunicato ufficiale: “Sfruttare tutte le date fino al 31/5, ecco le tre ipotesi possibili”

Cm.Com – Bonaventura, addio al Milan: Raiola lo propone a Lazio e Napoli!

La Spagna blocca il traffico aereo con l’Italia: a rischio Barça-Napoli?

UFFICIALE – Barcelona-Napoli, si gioca a porte chiuse: le ultime

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus le opposizioni al governo: ‘Chiudere tutto ora’

Valle d’Aosta a turisti, tornate a casa