Cm.Com – Bonaventura, addio al Milan: Raiola lo propone a Lazio e Napoli!

Bonaventura addio al Milan: Raiola lo propone a Lazio e Napoli

Ultimissime calcio Napoli – Bonaventura addio al Milan, il centrocampista ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di luglio e non ha ancora ricevuto una proposta formale per il rinnovo.

Ivan Gazidis vorrebbe portare avanti la linea di un Milan giovane e non intenzionata a rinnovare i contratti dei giocatori over 30. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Bonaventura è più di una semplice idea per la Lazio. Il giocatore piace molto a Simone Inzaghi per qualità tecniche e duttilità tattica.

Mino Raiola ha proposto Jack al direttore Igli Tare ma anche al Napoli dove potrebbe ritrovare un allenatore al quale è molto legato come Gennaro Gattuso. Due nuove piste da tenere in grande considerazione, il futuro di Bonaventura è sempre più lontano dal Milan.

