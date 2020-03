UFFICIALE – Barcelona-Napoli, si gioca a porte chiuse: le ultime

Barcelona-Napoli, si gioca a porte chiuse: le ultime

La scorsa settimana in tre occasioni il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa ha detto che Barcellona–Napoli si sarebbe giocata a porte aperte. Le cose però cambiano continuamente e a Barcellona non sono più tanto sicuri di voler ospitare una partita da 80-90mila persone a porte aperte. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Anche la sfida del Camp Nou finirà per essere giocata senza pubblico. La conferma arriverà oggi. La decisione su Barça-Napoli sarà presa stamattina in una riunione fissata per le 9 presso il Consiglio della Sanità catalana alla quale parteciperanno il Barcellona e i rappresentanti del governo regionale col portafoglio a Sport, Interni e Salute.

