Barcelona-Napoli, gli azzurri hanno chiesto il rinvio della partita

Barcellona-Napoli rinviata? Sarebbe questa la richiesta della SSC Napoli secondo quanto riportato da Gonfialarete.com, testata giornalistica che fa capo alla trasmissione sportiva di Raffaele Auriemma. Ecco il testo dell’articolo in merito:

“Il Napoli ha chiesto il rinvio della partita contro il Barcellona per quanto riguarda gli ottavi di ritorno della doppia sfida di Champions League. Secondo il club azzurro, infatti, non ci sarebbero i presupposti per disputare la partita della competizione europea attualmente. Proprio questa mattina i vertici di Barcellona e Governo catalano, peraltro, si stanno riunendo per decidere le porte chiuse o meno al Camp Nou. Si attende dunque la risposta in merito a questa richiesta del Napoli. Appena possibile, seguiranno aggiornamenti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ora è ufficiale: Campionato primavera sospeso

Ugolini:”Adesso il calcio passa in secondo piano, la funzione sociale non conta”

Barça-Napoli, i biglietti saranno rimborsati. Campionato da fermare

UFFICIALE – Lega Nazionale Dilettanti, stop alle attività fino al 3 aprile!

Ultim’ora – Infortunio Maksimovic, recupero da valutare

Calciomercato – Il brasiliano Arthur nel mirino del Napoli

Calcagno: “I calciatori non sciopereranno, ma la nostra richiesta è quella di sapere se è logico andare avanti”

La Pro Vercelli si ferma: fino al termine dell’emergenza Coronavirus

CONTENUTI EXTRA

Codogno in semilibertà, finita la zona rossa