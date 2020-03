Napoli forte su Jovic. Il si ad una sola condizione

Il club azzurro vuole un colpo in attacco

Nel corso della trasmiossione radiofonica Microfono Aperto in onda sulle frequenze di Radio Sportiva, è intervenuto in diretta Ciro Venerato collega della RAI. In merito alle voci che danno Jovic come possibile nuovo attaccante del Napoli, ha così dichiarato: “Il Napoli, qualora facesse un miracolo e si qualificasse alla prossima edizione della Champions League, tenterebbe di fare un acquisto importante. Vi posso dire che Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid, Jovic. Il calciatore è molto apprezzato anche da Gattuso. Il Napoli ha già contattato l’entourage del calciatore, ma l’attaccante ha posto una condizione ad Aurelio De Laurentiis. Jovic dirà di sì al club azzurro solo se la compagine campana disputerà la prossima edizione della Champions League. Si tratta di un bomber importante, seguito da tantissimi club in giro per tutta Europa. Vuole la Champions.

