Alvino:” Con lo stop dei voli il Napoli atterrerà in Francia”

Le ipotesi per il viaggio verso Barcellona

Con il blocco dei voli in Spagna a causa della diffusione del coronavirus, il Napoli potrebbe avere delle difficoltà a raggiungere Barcellona dove il 18 marzo è in programma il match di ritorno contro i catalani valido per gli ottavi di finale di Champions. A fare un po di chiarezza ci ha provato Carlo Alvino, il quale ha spiegato come il Napoli potrebbe raggiungere la Spagna. Ecco quanto pubblicato:

“La stop dei voli dall’Italia verso la Spagna obbliga il Napoli a cambiare il suo programma per la trasferta a Barcellona. Se la Uefa conferma la disputa della gara e se non dovessero esserci deroghe il club sarà costretto ad atterrare in Francia e proseguire in bus per Barcellona”

